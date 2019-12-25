На Украине приняли закон о легализации игорного бизнеса в стране

Документ должен подписать Владимир Зеленский.

Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране. Депутаты Верховной Рады проголосовали за данную инициативу. Проект поддержали 248 человек при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент страны Владимир Зеленский. Закон вступит в силу с момента его опубликования в СМИ.

Чиновники рассчитывают, что легализация игорного бизнеса позволит Киеву дополнительно получать в государственный бюджет около 400 млн долларов ежегодно. При этом рост ВВП ускорится до 1 процента.

Закон предполагает, что игровые предприятия будут размещаться только на территориях отелей. Игровые автоматы могут быть установлены исключительно в гостиницах с тремя-пятью звездами, а казино - только в пятизвездочных отелях с фондом не менее 150 номеров для Киева и со 100 номерами для регионов. Все игровое оборудование должно пройти сертификацию по международным стандартам. Для игроков будет введена обязательная верификация при приеме ставок и выплате выигрышей.

Саакашвили призвал легализовать казино на Украине.