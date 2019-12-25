Михаил Саакашвили призвал легализовать казино на Украине. Об этом чиновник написал в своем аккаунте на Facebook. Глава исполнительного комитета реформ страны уверен, что местная власть должна поддержать игровой бизнес. По словам Саакашвили, этот бизнес и так работает, но дивиденды с него получает не государство, а "крышующие" его компании.
Внедрив единую фиксированную лицензию как на онлайн, так и на физические казино, уже в первый год бюджет может получить более 230 миллионов долларов прибыли
Михаил Саакашвили, украинский политик
Эксперт заметил, что благодаря игорному бизнесу власти смогли построить множество известных городов. Он привел в пример Лас-Вегас и Батуми. Саакашвили считает, что Украина должна выделить определенные регионы или территории под превращение их в "Клондайк".
Напомним, что на Украине действует запрет на азартные игры с 2009 года. На данный момент в Верховной Раде находится законопроект о легализации игорного бизнеса.
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