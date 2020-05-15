Саакашвили объяснил причины работы с Зеленским

Политик объяснил журналистам, почему доверяет президенту Украины.

Михаил Саакашвили объяснил причины работы с Владимиром Зеленским. Экс-президент Грузии, а ныне действующий глава Нацкомитета Украины по реформам рассказал в эфире телеканала "112 Украина" о том, зачем ему нужно сотрудничать с администрацией главы государства.

Саакашвили напомнил, что Владимиру Зеленскому удалось за время своего руководства страной не потерять положительных качеств и не измениться в худшую сторону.

Он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "дорогих друзей", он не принимает участия в коррупции уверен политик

По мнению Михаила Саакашвили, Зеленский по-настоящему надеется провести эффективные реформы внутри Украины. Политик надеется помочь с реализацией данного плана главе страны. Саакашвили упомянул, что ни в коем случае не согласился бы просто выполнять роль "свадебного генерала".

Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата из Киева ошибкой.

Видео: YouTube / TCH