Саакашвили объяснил причины работы с Зеленским

Михаил Саакашвили объяснил причины работы с Владимиром Зеленским. Экс-президент Грузии, а ныне действующий глава Нацкомитета Украины по реформам рассказал в эфире телеканала "112 Украина" о том, зачем ему нужно сотрудничать с администрацией главы государства.
Саакашвили напомнил, что Владимиру Зеленскому удалось за время своего руководства страной не потерять положительных качеств и не измениться в худшую сторону.
Он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "дорогих друзей", он не принимает участия в коррупции
уверен политик
По мнению Михаила Саакашвили, Зеленский по-настоящему надеется провести эффективные реформы внутри Украины. Политик надеется помочь с реализацией данного плана главе страны. Саакашвили упомянул, что ни в коем случае не согласился бы просто выполнять роль "свадебного генерала".
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата из Киева ошибкой.
Видео: YouTube / TCH
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