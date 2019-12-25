Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата из Киева ошибкой

Инцидент произошел после назначения Саакашвили в комитет нацсовета реформ.

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал решение грузинской столицы отозвать своего посла из Киева после того, как Михаила Саакашвили назначили главой исполкома комитета нацсовета реформ. Об этом президент заявил в эфире украинского телеканала "Наш".

Зеленский отметил, что у Украины с Грузией и грузинским народом "прекрасные отношения", а отзыв посла политик назвал ошибкой грузинской стороны.

Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла на Украину. <…> Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране. Владимир Зеленский

Ранее Саакашвили назвал главное слово для спасения экономики Украины.

Видео: НАШ / YouTube