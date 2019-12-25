Президент Грузии призвала к прямому диалогу с Россией

Но с Путиным будет встречаться, если это "принесёт результаты".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к прямому диалогу с Россией и заявила о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, "если эти переговоры будут иметь смысл и принесут результаты".

Однако, по мнению грузинского политика, такой ситуации сегодня нет.

У стран есть два пути: один - это путь войны, а второй - диалога. Другого пути я не знаю. Саломе Зурабишвили, президент Грузии

Она добавила, что если кто-то знает третий путь, то пусть ей подскажет. Зурабишвили считает, что диалог ради диалога не может быть выходом из ситуации.

Ранее Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили.