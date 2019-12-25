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Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Сегодня, 10:40
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matveyvn

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

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Но она не планирует расторгать дипломатические отношения с Украиной.

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили на пост главы исполнительного комитета реформ Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Давид Залкалиани.

По его словам, поводом стал тот факт, что на ответственный пост в стране-стратегическом партнёре назначили человека, который осуждён в Грузии и разыскивается.

Залкалиани добавил, что несмотря на это, Грузия не планирует расторгать дипломатические отношения с Украиной и пересматривать стратегическое партнёрство.

Ранее мы сообщали, что Грузия откроется для иностранных туристов 1 июля.

Теги: грузия, саакашвили, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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