Но она не планирует расторгать дипломатические отношения с Украиной.

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили на пост главы исполнительного комитета реформ Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Давид Залкалиани.

По его словам, поводом стал тот факт, что на ответственный пост в стране-стратегическом партнёре назначили человека, который осуждён в Грузии и разыскивается.

Залкалиани добавил, что несмотря на это, Грузия не планирует расторгать дипломатические отношения с Украиной и пересматривать стратегическое партнёрство.

Ранее мы сообщали, что Грузия откроется для иностранных туристов 1 июля.