На данный момент в Грузии зафиксировано 600 случаев заражения COVID-19.

Грузия откроется для иностранных туристов 1 июля. Об этом рассказал премьер-министр страны Георгий Гахария.

С 15 июня в стране начнут работать туристические сервисы для местного населения, с 15 июля — для иностранных гостей.

По словам Гахарии, на сухопутных границах будут оборудованы коридоры безопасности. Переговоры с другими странами по поводу их установки уже ведутся.

На данный момент в Грузии зафиксировано 600 случаев заражения COVID-19.

Ранее в Грузии допустили пересмотр отношений с Украиной в случае назначения Саакашвили.