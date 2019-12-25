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Грузия откроется для иностранных туристов 1 июля
Сегодня, 14:24
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matveyvn

Грузия откроется для иностранных туристов 1 июля

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На данный момент в Грузии зафиксировано 600 случаев заражения COVID-19.

Грузия откроется для иностранных туристов 1 июля. Об этом рассказал премьер-министр страны Георгий Гахария.

С 15 июня в стране начнут работать туристические сервисы для местного населения, с 15 июля — для иностранных гостей.

По словам Гахарии, на сухопутных границах будут оборудованы коридоры безопасности. Переговоры с другими странами по поводу их установки уже ведутся.

На данный момент в Грузии зафиксировано 600 случаев заражения COVID-19.

Ранее в Грузии допустили пересмотр отношений с Украиной в случае назначения Саакашвили.

Теги: грузия, коронавирус, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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