В Грузии допустили пересмотр отношений с Украиной в случае назначения Саакашвили

Грузия может отозвать посла из Киева, если Саакашвили начнет работать на правительство Украины.

В Грузии допустили пересмотр отношений с Украиной в случае назначения Михаила Саакашвили. Об этом сообщили журналисты "Страна.ua" со ссылкой на депутата правящей партии в Грузии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили. Парламентарий считает, что страна может негативно воспринять информацию о том, что экс-президент Грузии будет находится в правительстве Украины.

Рати Ионатамишвили заметил, что Михаил Саакашвили в Грузии объявлен в розыск. Политику пришлось экстренно покинуть страну в ноябре 2013 года. Генпрокуратура заочно выдвинула обвинение Саакашвили по нескольким уголовным статьям. Бывший глава Грузии обвиняется в растрате 5 миллионов долларов из бюджета страны. Ему заочно арестовали в 2014 году по решению Тбилисского суда. Новое назначение Саакашвили на Украине может стать "очень сложным" моментом в отношениях между странами. В частности, ситуация может привести к тому, что власти Тбилиси отзовут собственного посла из Киева.

Напомним, что 22 апреля стало известно о том, что Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили возглавить пост вице-премьера по реформам. Политик принял предложение президента Украины и начал подготовку антикризисной программы для презентации ее в Верховной Раде.

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