Украинских школьников привели к могиле нациста, чтобы возложить цветы. Ученики Равской школы в Львовской области пришли к месту, где похоронен нацист Дмитрий Пелип, который служил в гитлеровском батальоне "Нахтигаль". Об этом рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Известно, что Пелип участвовал в карательных операциях против мирного населения, а также в массовых убийствах евреев и поляков.
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