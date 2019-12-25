Об этом рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Украинских школьников привели к могиле нациста, чтобы возложить цветы. Ученики Равской школы в Львовской области пришли к месту, где похоронен нацист Дмитрий Пелип, который служил в гитлеровском батальоне "Нахтигаль". Об этом рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Известно, что Пелип участвовал в карательных операциях против мирного населения, а также в массовых убийствах евреев и поляков.

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