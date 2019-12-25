Кулеба заявил об "отгребающей" из-за заявлений Саакашвили Украине

Дмитрий Кулеба заявил об "отгребающей" из-за заявлений Михаила Саакашвили Украине. Глава местного МИД рассказал журналистам из "Европейской правды" о том, что высказывания главы исполнительного комитета Национального совета реформ приводят к тому, что украинского посла вызывают в МИД Грузии.
Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает...Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Министр заметил, что Михаила Саакашвили никто не наделял правами и полномочиями по представлению государственной позиции. Однако политик продолжает активно комментировать внутренние дела Грузии. По словам Кулебы, в Киеве понимают, что в преддверии выборов в Грузии складывается "чувствительная ситуация".
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым.
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