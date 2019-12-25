Кулеба заявил об "отгребающей" из-за заявлений Саакашвили Украине

Глава МТД надеется, что заявления частного лица не разрушат отношения между Киевом и Тбилиси.

Дмитрий Кулеба заявил об "отгребающей" из-за заявлений Михаила Саакашвили Украине. Глава местного МИД рассказал журналистам из "Европейской правды" о том, что высказывания главы исполнительного комитета Национального совета реформ приводят к тому, что украинского посла вызывают в МИД Грузии.

Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает...Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр заметил, что Михаила Саакашвили никто не наделял правами и полномочиями по представлению государственной позиции. Однако политик продолжает активно комментировать внутренние дела Грузии. По словам Кулебы, в Киеве понимают, что в преддверии выборов в Грузии складывается "чувствительная ситуация".

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым.