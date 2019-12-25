Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

В Киеве считают закрепление особого статуса Донбасса в Конституции страны неприемлемым. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Сегодня".
По его словам, власти Украины уже несколько лет реализуют "глубинную реформу децентрализации", в рамках которой Киев может рассматривать полномочия отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кулеба добавил, что они откровенно об этом говорят "своим партнерам".
Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимая страна и будем принимать те законы, которые считаем нужными
Дмитрий Кулеба
Видео: YouTube / Youtube/Сегодня
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