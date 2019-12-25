В Польше оценили мощь "Спрута" из России

В Польше оценили мощь "Спрута-СД" из России. Соответствующую статью опубликовали журналисты из Defence24. Авторы материала считают, что Самоходная противотанковая пушка позволит эффективно выступать против боевой техники вероятного противника. Данные комплексы у России закупает Индия для противостояния Китаю на приграничной территории.
Журналисты отметили, что "Спрут" действенен благодаря небольшому весу и размерам, а также высокой огневой мощи. В Польше считают, что пушка позволит заменить собой индийские танки, который Нью-Дели сейчас использует для пересечения горной местности в Гималаях. Оружие российского производства увеличит мощь расположенных в регионе военных подразделений.
В Defence24 заметили, что "Спрут"справится с китайскими легкими танками Type 15.
Штаты раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов.
Видео: Youtube/ Auxiliary Shooter
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все