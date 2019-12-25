Всего в письме Госдепа критикуются 46 стран.

Штаты раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов. Об этом пишет Associated Press.

Известно, что Госдепартамент США подверг критике страны Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб людям, пострадавшим от нацизма. Ущербом называют лишения имущества во время Второй мировой, а также холокоста.

В письме Госдепа в конгресс США сказано, что позже это отнятую собственность национализировали в эпоху коммунизма. Жёстче всего Америка раскритиковала Польшу, в которой из 5,5 тысяч заявлений на возмещение ущерба удовлетворили лишь половину. Также в стране нет юридической базы для рассмотрения таких жалоб.

Всего в письме Госдепа критикуются 46 стран.

Ранее мы писали, что Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией.

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