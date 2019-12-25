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Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией
Сегодня, 13:16
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lesjasap

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией

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Об этом стороны договорились в рамках "Люблинского треугольника".

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений Евросоюза с Россией. Об этом во время выступления заявил глава МИДА Варшавы Яцек Чапутович. Чиновник рассказал об этом во время встречи министров внешнеполитических ведомств в рамках формата трехстороннего сотрудничества "Люблинского треугольника". Слова спикера привели местные журналисты из информационного агентству РАР. 

В ходе переговоров в Люблине мы обменялись информацией об отношениях с Россией и договорились о координации позиций, регулирующих отношения ЕС с Россией

Яцек Чапутович, глава МИД Польши

Министр заметил, что в перспективе трехстороннего сотрудничества с Литвой и Украиной находится сфера энергетики. Чиновник заметил, что стороны стремятся к тому, чтобы ни одно государство не могло оказаться в роли жертвы шантажа.

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Теги: евросоюз, литва, люблинский треугольник, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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