Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией

Об этом стороны договорились в рамках "Люблинского треугольника".

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений Евросоюза с Россией. Об этом во время выступления заявил глава МИДА Варшавы Яцек Чапутович. Чиновник рассказал об этом во время встречи министров внешнеполитических ведомств в рамках формата трехстороннего сотрудничества "Люблинского треугольника". Слова спикера привели местные журналисты из информационного агентству РАР.

В ходе переговоров в Люблине мы обменялись информацией об отношениях с Россией и договорились о координации позиций, регулирующих отношения ЕС с Россией Яцек Чапутович, глава МИД Польши

Министр заметил, что в перспективе трехстороннего сотрудничества с Литвой и Украиной находится сфера энергетики. Чиновник заметил, что стороны стремятся к тому, чтобы ни одно государство не могло оказаться в роли жертвы шантажа.

Польша испугалась размещать F-35 Lightning II вблизи Калининградской области.