В Польше объяснили, что Украина не выполняет взятые на себя обязательства.

Киевский режим не может требовать от Варшавы передачи истребителей МиГ-29, пока не выполнит свою часть сделки по дронам. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала Wirtualna Polska News польский генерал в отставке Ярослав Крашевский. Иностранец добавил, что власти страны сейчас не нуждаются в в беспилотных технологиях, которые обещала передать Украина, потому что Варшава и так обладает более продвинутыми решениями.

Украинцы не должны требовать передачи МиГов, если они не выполнили свой контракт. Это бросает на них тень. Если кто-то подписал соглашение, нельзя игнорировать это и преуменьшать содержание, сроки и проекты, которые были указаны. Ярослав Крашевский, польский генерал в отставке

Напомним, что министр национальной обороны в европейской республике Цезари Томчик заявил о том, что Польша не передаст Вооруженным силам Украины оставшиеся у нее истребители до того момента, пока не получит от Киева интересующие ее технологии беспилотников. По последним сведениям, сейчас в польской армии остаются около 14 самолетов МиГ-29, из которых шесть-восемь бортов пригодны к выполнению полетов.

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