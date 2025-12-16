В Польше недовольны приглашением Владимира Зеленского в страну.

Варшава в очередной раз уступила Киеву, дав официальное согласие на визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Гданьск на конференцию по Украине. Соответствующее заявление в интервью местной радиостанции RMF24 сделал бывший премьер министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий. Европейский политик заметил, что руководство его политического движения подготовило планы по восстановлению территории киевского режима, однако теперь все они были брошены в огонь текущим правительством при Дональде Туске.

Польша здесь снова оказалась в тени. Польша снова проиграла. <…> Правящая коалиция в очередной раз потерпела поражение. Матеуш Моравецкий, экс-премьер-министр Польши

Эксперт добавил, что не согласен с блокированием военной помощи киевскому режиму.

Напомним, что в Гданьске в период с 25 по 26 июня пройдет крупная международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Это мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.

Премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов.

Фото и видео: YouTube / RMF24