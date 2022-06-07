Премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов

Чиновник рассказал о о своем решении на заседании сейма.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем своим кабинетом министров после проведения парламентских выборов. Соответствующее заявление европейский политик сделал в ходе выступления на первом заседании местного сейма (парламента) в обновленном составе депутатов. СМИ ожидают, что глава государства Анджей Дуда уже сегодня вечером даст поручение Матеушу Моравецкому совершить первую попытку сформировать новое правительство.

В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что в понедельник в Варшаве приступил к работе новый состав парламента. Теперь правящая партия "Право и справедливость" не имеет большинства в сейме, поэтому не может самостоятельно сформировать членов кабинета министров.

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Фото и видео: YouTube / Sejm RP