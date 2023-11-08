Польша поставила Украине жесткий ультиматум

Павел Яблонский рассказал о шансах Украины вступить в ЕС.

О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи до того момента, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции ZET сделал заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблонский. Чиновник пояснил, что Варшава не стремится быть в одном союзе со страной, с которой у нее есть какие-либо серьезные разногласия. Их требуется решить до момента принятия киевского режима в состав ЕС.

Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС. Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв Волынской резни.

Замглавы МИД Польши: ракета упала всего в 15 км от польской границы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET