Павел Яблонский рассказал о ударе ВС РФ по Львовской области.

Замглавы МИД Польши: Российская ракета упала всего в 15 км от польской границы на Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала Polsat News и радиостанции Polskie Radio. Чиновник высказал особую встревоженность тем, что одна из ракет России упала в 15 километрах от госграницы Украины с Варшавой.

Из информации, предоставленной украинской стороной, следует, что большинство этих ракет было перехвачено. Павел Яблонский, замглавы МИД Польши

По данным Варшавы, 2 августа российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по украинским военнослужащим и оборонным объектам, расположенным во Львовской области. Эта территория находится вблизи государственной границы с Польшей. В издании Military Review заметили, что власти страны считают, что дата ракетного удара с акватории Черного моря не была случайной.

Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области.

Фото и видео: YouTube / Polskie Radio