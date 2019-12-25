Иностранный новостной портал не называет даты выведения истребителей из эксплуатации.

Польское министерство по обороне будет постепенно выводить из эксплуатации собственные советские истребители МиГ-29, предназначавшиеся ранее для передачи Вооруженным силам Украины. Соответствующими данными поделились местные журналисты из издания Wirtualna Polska со ссылкой на свои источники. В публикации говорится о том, что деловая сделка между Варшавой и Киевом сорвалась из-за того, что Банковая улица отказалась выполнять свою часть обязательств.

Мы представили Украине четкое предложение относительно технологий БПЛА. Изначально в этой области была достигнута договоренность. Сегодня Украина не выполняет это соглашение. Владислав Косиняк-Камыш, глава Миноброны Польши

Напомним, что 17 июня заместитель министра обороны Польши Павел Залевский упоминал о том, что европейская страна не намерена проводить модернизацию своих истребителей МиГ-29 для того, чтобы затем отправить военные борты на украинскую землю. В декабре 2025 года боронное ведомство Польши сообщило о планах передать Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые Польша должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года.

Украина лишилась польских МиГ-29 после спора о дронах.

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