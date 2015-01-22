Украина лишилась польских МиГ-29 после спора о дронах

Польские власти заявили, что не будут действовать по принципу односторонней помощи.

Вопроса передачи Украине из Польши истребителей МиГ-29 больше не существует Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая после окончания заседания кабмина.

Ранее польские военные заявляли, что готовы организовать передачу оставшихся у них МиГ-29 в обмен на технологии дронов, которыми обладает Украина.

То, о чем мы говорим, это вопрос обмена. Украинская сторона просила нас о передаче МиГов. Мы передаем МиГи за дроны Магдалена Собковяк-Чернецкая, замминистра национальной обороны Польши

Политик отметила, что до реализации такого договора между странами не дошло. Сначала украинская сторона согласилась на такой подход, но затем не выполнила договоренности.

Вопрос передачи МиГ-29 украинской армии активно обсуждался последние несколько недель. В Польше заявили, что у киевского режима не прав требовать от Варшавы отправки истребителей, пока не выполнит свою часть сделки по дронам.

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