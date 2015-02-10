Язвительные комментарии вызвало видео с Зеленским во время визита во Францию.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского на параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже стало поводом для иронии. Польский обозреватель Павел Рыбицкий высмеял главу киевского режима в своем аккаунте в соцсети X.

Поляк обратил внимание на попытку Зеленского оторвать пластиковую крышку от бутылки.

Зеленский в борьбе с величайшим достижением Европейского союза. Он победил, но это было нелегко Павел Рыбицкий, блогер.

Эксперта назвал выходку Зеленского окончательным доказательством того, что Украина не готова к членству в Евросоюз.

С 2024 года в ЕС запрещено изготавливать съемные крышки для пластиковых бутылок объемом до трех литров. После открытия крышка остается прикрепленной к горлышку за счет специального кольца с креплением. Во Франции за нарушение экологических норм назначают штрафы. Местные СМИ задались вопросом, будет ли наказан украинский лидер.

Ранее на Западе высмеяли инцидент, который произошел в городе Львове во время встречи Зеленского с королем Швеции Карлом XVI Густавом. Монарх из Европы игнорировал объятия украинского политика.

Фото: YouTube / Офіс Президента України