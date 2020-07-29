Истребитель МиГ-29 показали внутри военно-транспортного Ан-22

Боевой самолет транспортируют из Московской в Тверскую область.

Истребитель четвертого поколения МиГ-29 показали внутри военно-транспортного самолета Ан-22 "Антей". Соответствующий ролик опубликовали представители Минобороны России на YouTube-канале. На кадрах заснята подготовка боевой авиации к транспортировке из Московской и Тверскую области.

На кадрах видно, что на ложементы военные установили хвостовое оперение и крылья МиГ-29. Фюзеляж истребителя закреплен в кабине "Антея". В подписи к ролику отмечается, что самолет будет размещен на территории регионального суворовского училища.

Напомним, что журналисты из Defense Express в июне 2020 года писали о том, что многие владельцы МиГ-29 не могут их продать, так как на них нет спроса.

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Видео: Минобороны России