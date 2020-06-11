На Украине рассказали о никому не нужных МиГ-29

Defense Express рассказал о неудачах в продаже старых российских истребителей.

На Украине рассказали о никому не нужных истребителях МиГ-29. Авторы журнала Defense Express заявили, что многие владельцы самолетов данной модели безуспешно пытаются их продать. Однако боевая авиация не находит своего потребителя. Журналисты ссылаются на информацию от военных из Болгарии. Страна якобы надеется реализовать 14 самолетов МиГ-29, которые в ближайшее время будут заменены на F-16V Fighting Falcon.

Однако продажа МиГ-29 является непростой задачей. Германия продала 22 МиГ-29 Военно-воздушным силам Польши в конце 2003 года по символической цене 1,00 евро за каждый авторы Defense Express

В издании напомнили, что после дружеского жеста ФРГ Варшаве пришлось потратить почти 42 млн евро на модернизацию истребителей. Власти Венгрии пытаются продать МиГ-29 на протяжении нескольких лет, но покупатель на самолеты не находится.

МиГ-35 получил голосовой помощник "Рита".

Видео: Youtube/ Минобороны России