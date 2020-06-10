ВС Украины получат три дивизиона комплексов ЖК-360МЦ "Нептун".

Украина решилась вооружиться "уничтожителями" Крымского моста. Об этом сообщили журналисты из Defense Express. Они рассказали, что Киев закупает три дивизиона комплексов ЖК-360МЦ "Нептун" с противокорабельными ракетами Р-360.

Аналитики консалтингового агентства рассказали, что в состав новых дивизионов будет входить пусковая установка УСПУ-360. Она оснащена 24 крылатыми ракетами. Государственные испытания данного комплекса будут официально завершены во втором квартале 2020 года.

Напомним, что в рамках тестирования комплекса "Нептун" на полигоне Алибей в Одесской области украинские военные смогли поразить две цели.

Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.

Видео: Youtube/Defense Express Channel