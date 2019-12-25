Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года

В Defense Express раскрыли военные планы по глобальному перевооружению украинской авиации.

Украина представила план по обновлению ВВС до 2035 года. Об этом сообщили представители информационно-консалтингового агентства Defense Express. Военные заявили, что собираются приобрести сотни истребителей, беспилотники и транспортные самолеты. Однако на данный момент за боевую авиацию они заплатить не могут.

На обновление самолетного парка украинские власти планируют потратить рекордные 200 миллиардов гривен — 7,5 миллиарда долларов по текущему курсу Defense Express

Эксперты напомнили, что военный бюджет Украины на 2020 год составляет чуть больше 100 млрд гривен. В связи с этим Киев не сможет единовременно купить вышеуказанное количество самолетов и дронов. Специалисты считают, что к моменту полной реализации планов военных, первые поставленные истребители будут нуждаться в ремонте.

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