В Defence24 назвали конфликт в Ливии "бесценным" для Турции.

В Польше рассказали о раскрытии Турцией секретов российского "Панцирь-С1". Об этом сообщили журналисты из Defence24. Авторы публикации рассказали, что в рамках военной операции в Ливии Анкара получила "тайны" зенитных ракетно-пушечных комплексов из РФ. Это позволило противнику ликвидировать несколько боевых машин при помощи собственных беспилотников Bayraktar TB2.

Польские журналисты заявили, что конфликт в Ливии стал "бесценным источником информации" для Турции и Западных стран. Союзники получили сведения о российском вооружении ближнего радиуса действия.

Напомним, что в мае украинское агентство Defense Express написало о том, что ударные беспилотники Bayraktar TB2 "устроили геноцид" для ЗРПК России.



