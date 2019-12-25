В Defense Express объяснили победы ПНС над ЛНА.

Истребление турецкими Bayraktar TB2 российских "Панцирь-С1" назвали геноцидом. Об этом сообщили представители украинского консалтингового агентства Defense Express. По словам журналистов, Анкара устроила РФ "настоящий геноцид" благодаря собственным беспилотникам. Они отметили, что разрекламированным ЗРПК не удалось пережить удара.

Только на видео, появившихся в последнее время в сети, было зафиксировано поражение не менее семи таких комплексов сообщение в Defense Express

Напомним, что в последнее время Правительство национального согласия в Ливии достигло больших успехов в борьбе против Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Важную роль в этом процессе сыграло то, что ПНС стали пользоваться турецкими оперативно-тактическими дронами Bayraktar TB2. До недавнего времени все ликвидированные Анкарой российские ЗРПК попадали на территорию Ливии через ОАЭ. Объекты являлись модификациями "Панцирь-С1Э". В данной версии используется немецкое шасси MAN-SX45. Однако последние уничтоженные ЗРПК имели отечественные шасси КамАЗ-6560 8х8. Журналисты Defense Express не могут ответить вопрос об их происхождении.

В Анкаре похвастались уничтожением российского ЗРК "Панцирь-1С" в Ливии.