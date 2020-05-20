Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи

ЛНА призывает ПНС отмечать Ураза-байрам без кровопролития.

Силы Халифы Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи. Об этом журналистам рассказал представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари в своем аккаунте на Facebook. По данным чиновника, военные подразделения отойдут на два или три километра от столичного фронта. Причиной данного отхода войск является наступление праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам). Силы начнут отходить от города около 12 часов по местному времени.

Мы решили отвести силы на всех фронтах в Триполи, чтобы увеличить простор в районе Триполи для отправления религиозных обрядов и обмена визитами Ахмед аль-Мисмари, представитель ЛНА

Ахмед аль-Мисмари заметил, что аналогичные празднования будут вестись на севере, востоке и западе Ливии. В Ливийской национальной армии надеются, что сторона противника последует их примеру, чтобы "избежать кровопролития" по окончании месяца Рамадан.

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Видео: Telegram / WarJournal