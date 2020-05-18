Турция опубликовала "доказательство" ликвидации российского ЗРК.

В Анкаре похвастались уничтожением российского ЗРК "Панцирь-1С" в Ливии. Военные из Турции опубликовали видео, на котором зафиксировали ликвидацию российского комплекса ПВО. Однако международные эксперты сомневаются в подлинности предоставленного ролика. Они заметили, что качество опубликованных кадров не дает убедиться в том, что атаке беспилотников подверглся именно "Панцирь-С".

Если бы это было в действительности так, то ЛНА должны были уже лишится десятков таких ЗРК прокомментировали журналисты из "Актуальных новостей"

Анкара заявляет, что ликвидация "Панциря-С" произошла на базе в Аль-Ватия. Там находились силы Халифы Хафтара.

Напомним, что Турция регулярно распространяет информацию об успешных операциях дронов против сил Ливийской национальной армии. Анкару не единожды обвиняли в том, что они накладывают эффекты на подобные видео.

Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей "Каракурт".

Фото и видео: Twitter/Ali Özkök