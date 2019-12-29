Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей "Каракурт"

С борта "Одинцово" военные испытают "Панцирь-С".

Балтийский флот получит ракетные корабли "Каракурт". Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России николай Евменов журналистам "РИА Новостей". По данным от чиновника, БФ уже в ближайшее время будет использовать шесть новых корабле проекта 22800. Ранее эксперт из ВМФ говорил о том, что поставка "Каракуртов" на Балтийский флот завершится до конца 2021 года.

Напомним, что на данный момент Балтийский флот имеет два корабля проекта 22800. Речь идет о "Мытищах" и "Советске". Главком ВМФ России отметил, что новые ракетные корабли будут оснащены ПВО "Панцирь". Первым "Каракуртом" с зенитным ракетно-пушечным комплексом станет "Одинцово". В ближайшее время военные испытают запуск "Панциря" с борта данного корабля.

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей.

Видео: YouTube / Минобороны России