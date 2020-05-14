Адмирал рассказал о кораблях, которые получит ЧФ России.

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей. Об этом сообщил журналистам "РИА Новостей" главнокоманующий ЧФ, адмирал Николай Евменов. По словам специалиста, в ближайшее время флот пополнится серией из шести патрульных кораблей, созданных по проекту 22160.

Надводные силы Черноморского флота будут увеличены за счет трех новых корветов, которые будут выполнять задачи в дальней морской зоне. Флот также получил серию малых ракетных кораблей проекта 22800. По информации от адмирала, усиление Черноморского флота связано с необходимостью не допустить угрозы в отношении России с морских направлений на юге страны.

Напомним, что в 2020 году в состав Черноморского флота войдут 16 новых кораблей и судов обеспечения. В список входит корвет "Ретивый" с ракетным комплексом "Уран", а также корабли проекта "Каракурт" с "Ониксами" и "Калибрами".

ВМФ России планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей.

Видео: YouTube / Минобороны России