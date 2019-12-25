ВМФ России планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей

В Минобороны раскрыли планы на обновление состава ВМФ на три года.

Военно-морской флот России планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко. Чиновник пояснил, что военные получат боевые корабли, подводные лодки, а также суда обеспечения.

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Криворучко рассказал, за в следующие три года у ВМФ России появится 60 боевых кораблей и подлодок, а также более 50 судов обеспечения. Уже в 2020 году на вооружение флоту будут переданы 22 корабля и 15 судов обеспечения, в 2021 году - 20 кораблей. В список включены ракетная подлодка стратегического назначения, корветы, ракетные корабли, тральщики, катера, а также большая дизельная подлодка, 20 судов вспомогательного флота. В 2022 году ВМФ получит 19 боевых кораблей и 19 вспомогательных судов.

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