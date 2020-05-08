На вооружение гиперзвуковая ракета будет принята в 2021-2022 годах.

В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель главы ведомства Алексей Криворучко. По словам специалиста, гиперзвуковая ракета будет установлена на АПЛ, фрегаты и крейсер "Адмирал Нахимов".

Чиновник пояснил, что "Цирконы" появятся на многоцелевых подводных лодках проектов "Ясень" и "Антей", фрегата типа "Адмирал Горшков", а также эсминцах проекта 23560 "Лидер". Гиперзвуковые ракеты добавят на крейсер проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов" в рамках его перевооружения. В Минобороны заметили, что ориентировочный срок принятия "Циркона" на службу в Вооруженные силы России - 2021-2022 года.

Алексей Криворучко также анонсировал создание "Циркона" наземного базирования.

Россия проведет около десяти испытательных пусков ракеты "Циркон".

Видео: Youtube/ Минобороны России