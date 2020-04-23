Пуски запланированы с двух носителей в 2020-2021 годах.

Россия проведет около десяти испытательных пусков ракеты "Циркон" в рамках государственных тестов. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалист рассказал агентству, что пуски будут производиться с двух носителей.

По предварительной информации от источника "ТАССА", стрельбы "Цирконом" запланированы на 2020-2021 года. Около семи пусков необходимы для проверки попадания по наземным и морским целям. Они будут выполнены с борта фрегата "Адмирал Горшков". Еще два или три пуска военные произведут с подводной лодки "Северодвинск". Как минимум один пуск будет проводиться из подводного положения подлодки.

Напомним, что испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования "ЦИркон" с АПЛ запланированы на 2024-2025 года. Ранее об этом говорил источник "РИА Новостей" в ОПК России. Предположительно, в тестах будет задействована подлодка проекта 885М "Ясень".

Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Видео: Youtube/ Минобороны России