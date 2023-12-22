Член северодвинской ОПГ, находящийся в федеральном розыске 9 лет, задержан в Петербурге

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Петербургские полицейские 1 апреля задержали члена северодвинской преступной группы, который находился в федеральном розыске 9 лет. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 7 апреля.

Уточняется, что 35-летнего уроженца Северодвинска Архангельской области поймали на Комендантском проспекте. Мужчину разыскивали с 2015 года по обвинению в совершении преступлений по ряду статей: ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 209 (бандитизм), ст. 105 (убийство), двух эпизодах по ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), двух эпизодах по ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 162 (разбой), ст. 163 (вымогательство), ст. 166 (угон), пяти эпизодах по ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), в трех эпизодах по ст. 213 (хулиганство) и ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

Члену ОПГ избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он доставлен в отдел полиции Приморского района Петербурга для дальнейшей передачи инициатору розыска.

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Фото: Piter.TV