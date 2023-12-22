В Петербурге задержали мигрантку, находящуюся в межгосударственном розыске за мошенничество с лизингом

В настоящее время беглянка доставлена в отдел полиции Центрального района для передачи инициатору розыска.

В Петербурге полицейские задержали мигрантку, находящуюся в межгосударственном розыске за мошенничество с лизингом, рассказали в региональной пресс-службе МВД.

В начале марта в Управление по вопросам миграции обратилась 23-летняя гражданка сопредельного государства за оформлением трудового патента. При дактилоскопировании и проверке по базе данных сотрудниками миграционной службы было установлено, что указанная гражданка находится в межгосударственном розыске. В отделе миграционного учета на улице Красного Текстильщика гражданка была передана оперативникам угрозыска.

Женщина находится в розыске в связи с обвинением в мошенничестве, совершенном на территории своего государства. С мая 2023 года по январь 2024 года подозреваемая, работая менеджером коммерческой фирмы, обманом входила в доверие к гражданам, заключала с ними договоры лизинга на приобретение транспортных средств, предъявляла чеки об оплате в банке, а денежные средства присваивала себе.

За указанный период женщина похитила денежные средства на сумму, эквивалентную 3 550 000 российских рублей.

В настоящее время беглянка доставлена в отдел полиции Центрального района для передачи инициатору розыска.

Ранее в Петербурге прокуратура потребовала отменить кредиты пенсионерки почти на 6 млн.

Видео: МВД