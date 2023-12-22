В Петербурге прокуратура потребовала отменить кредиты пенсионерки почти на 6 млн

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Прокуратура Красногвардейского района потребовала признать недействительными взятые 69-летней пенсионеркой многомиллионные кредиты.

Было установлено, что в период с июня по август 2023 года пожилая петербурженка перевела на банковские счета неизвестных более 5,8 млн рублей, полученных в различных банках в кредит, в том числе под залог единственной квартиры. Пенсионерка пояснила, что ей позвонил мужчина, который рассказал, что занимается инвестициями и предложил стать его партнером. Мужчина пояснил, что нужно под залог квартиры получить максимально возможный кредит, а денежные средства инвестировать. Мошенник заверил пенсионерку, что кредит будет погашаться за счет процентов, полученных от вложений. После перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь.

Так как пенсионерка по состоянию здоровья, возрасту и другим уважительным причинам не может защитить себя, в суд обратился прокурор. Он потребовал признать недействительными (ничтожными) кредитные договоры, заключенные под влиянием заблуждения. Исковое заявление находится на рассмотрении.

По заявлению пенсионерки также возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее пенсионерка с Новочеркасского проспекта передала мошенникам более 11 млн рублей.

Фото: unsplash