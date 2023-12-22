Пенсионерка с Новочеркасского проспекта передала мошенникам более 11 млн рублей

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Полиция ищет мошенников, обманувших пенсионерку с Новочеркасского проспекта. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 6 марта обратилась 82-летняя жительница дома по Новочеркасскому проспекту. С её слов, с 28 февраля по 1 марта ей неоднократно звонили неизвестные и убеждали передать курьеру деньги для их безопасного хранения. Женщина передала неизвестным 11 750 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

В это же время на Коломяжском проспекте задержали мигранта, подозреваемого в обмане 84-летней пенсионерки.

Фото: Piter.tv