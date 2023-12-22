На Коломяжском проспекте задержали мигранта, подозреваемого в обмане 84-летней пенсионерки

Он по легенде о внучке, попавшей в ДТП, получил от пожилой женщины 100 тысяч рублей.

Оперативники Невского района Петербурга задержали иностранца, подозреваемого в мошенничестве в отношении 84-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 23-февраля обратилась пожилая петербурженка. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший заявил пожилой петербурженке, что её внучка стала виновницей серьезного ДТП, однако она может избежать привлечения к уголовной ответственности, если в кратчайшие сроки передать ей денежные средства через курьера. Пожилая женщина отдала 100 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

У дома 15/2 по Коломяжскому проспекту вечером 6 марта по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 23-летнего гражданина одной из стран ближнего Востока. Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Ранее кредитные мошенники, похитившие у двух банков около миллиона рублей, были задержаны в Петербурге.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)