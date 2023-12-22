Кредитные мошенники, похитившие у двух банков около миллиона рублей, задержаны в Петербурге

Они могут быть причастны к 22 эпизодам мошенничества, 20 из них совершены на территории Петербурга.

Сотрудники петербургской полиции задержали трех злоумышленников 1992 и 2000 гг. рождения, подозреваемых в совершении серии мошенничеств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону 5 марта.

Установлено, что в период с октября 2023 года по январь 2024-го аферисты, под предлогом кредитования для дальнейшего приобретения мебели, завладели денежными средствами двух банков на сумму 347 тыс. и 586,5 тыс. рублей. Они могут быть причастны к 22 эпизодам мошенничества, 20 из них совершены на территории Петербурга.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По месту жительства фигурантов провели обыски, в результате которых изъяли банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и 10 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также задержание возможных соучастников. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.TV