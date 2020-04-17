Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом журналистам "ТАССа" рассказал собственный источник. По данным агентства, увеличение количества ударных ракет будет запланировано на седьмом и восьмом кораблях проекта 22350. Они будут заложены на Северной верфи в конце апреля 2020 года.
Новые суда будут разработаны по усовершенствованной схеме. Разработчики планируют значительно усилить вооружение. На борту кораблей установят 24 вертикальныепусковые установки с стрельбовым комплексом ЗС-14. С его помощью экипаж сможет атаковать противника при помощи крылатых ракет "Калибр" "Оникс", а также гиперзвукового оружия "Циркон". Аналогичный состав вооружения получили "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", которые были заложены в прошлом году.
Военные специалисты отмечают, что по 24 "Циркону" также могут получить пятый и шестой корабли проекта 22350. Строительство однотипных кораблей началось весной 2019 года.
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Видео: Youtube/ Минобороны России
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