Военные увеличат возможности вооружения на седьмом и восьмом кораблях проекта 22350.

Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом журналистам "ТАССа" рассказал собственный источник. По данным агентства, увеличение количества ударных ракет будет запланировано на седьмом и восьмом кораблях проекта 22350. Они будут заложены на Северной верфи в конце апреля 2020 года.

Новые суда будут разработаны по усовершенствованной схеме. Разработчики планируют значительно усилить вооружение. На борту кораблей установят 24 вертикальныепусковые установки с стрельбовым комплексом ЗС-14. С его помощью экипаж сможет атаковать противника при помощи крылатых ракет "Калибр" "Оникс", а также гиперзвукового оружия "Циркон". Аналогичный состав вооружения получили "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", которые были заложены в прошлом году.

Военные специалисты отмечают, что по 24 "Циркону" также могут получить пятый и шестой корабли проекта 22350. Строительство однотипных кораблей началось весной 2019 года.

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Видео: Youtube/ Минобороны России