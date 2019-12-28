Ракету одновременно будут испытывать с подлодки и с фрегата.

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Стрельбы с подлодок ракетой начнутся параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков" в 2020 году. Об этом сообщили "ТАССу" представители оборонно-промышленного комплекса. Журналисты ссылаются на двух собственных источников в отрасли.

Планируется нарастить темпы выполнения стрельб в рамках госиспытаний изделия прокомментировал специалисты

Известно, что под водой "Циркон" будут запускать с подлодки проекта 885 "Ясень". Стрельба ракетой будет проведена с подлодки "Северодвинск". Сначала гиперзвуковую ракету проверят из надводного положения субмарины. Точные сроки проведения тестовых запусков военные не раскрыли. В НПО машиностроения, которое разрабатывался "Циркон" информацию об ускорении госиспытаний не прокомментировали.

Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия.

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