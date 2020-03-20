В ближайшей перспективе военные СФ протестируют запуск "Циркона" с АПЛ.

Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия. Об этом заявил "ТАССу" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Журналисты узнали, что с АПЛ "Северодвинск" будут испытывать гиперзвуковую ракету "Циркон". Моисеев добавил, что субмарины проведут стрельбу в ближайшей перспективе.

"Циркон" с подлодки должны были протестировать с головного объекта проекта "Ясень-М" "Казань", но планы изменились. "Казань" будет передана на вооружение СФ только к концу 2020 года.

Напомним, что впервые "Циркон" применили с корабля в начале января 2020 года. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" провел стрельбу ракетой из Баренцева моря. "Циркон" удалось запустить на расстояние более 500 километров по специально установленной береговой мишени.

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Видео: YouTube/Минобороны России