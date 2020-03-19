Обновляются центры в Гаджиево и Заозерске.

Россия модернизирует базу для подлодок в Арктике. Об этом сообщил командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев журналистам "Интерфакса". По данным специалиста, РФ уже обновила инфраструктуру базы Гаджиево. Там построены новые причалы и береговые объекты.

Сейчас на очереди по модернизации находится военная база, расположенная в Заозерске. Именно там расположена АПЛ "Северодвинск". Эксперты подготовили инфраструктуру для для подводных крейсеров проекта "Ясень".

Моисеев добавил, что флот занимается несколькими задачами. Во-первых, он осваивает новые подлодки, а во-вторых, развивает систему базирования. В ВМФ появляются современные хранилища, системы приема, перегрузки и обслуживания морского вооружения.

Капитан подлодки пояснил, почему США "проморгали" российский "Борей".

Видео: YouTube/musson333