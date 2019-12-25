Проекту "Борей" удалось незаметно пройти вблизи побережья США.

Капитан подлодки пояснил, почему США "проморгали" российский "Борей". Речь идет о подлодке проекта 955 "Александр Невский" во время ее межфлотского перехода. В 2015 году "Борей" смог незаметно перейти по Северному морскому пути с Северного на Тихоокеанский флот. США узнали об операции России только после того, как субмарина пришла в Вилючинск на Камчатке. Экс-командир субмарины капитан 1-го ранга считает, что это произошло из-за малой шумности субмарины. Об этом специалист рассказал "ТАССу".

Что касается скрытности, мы перекрываем не только свои корабли, но и иностранные. США "отдыхают" прокомментировал эксперт

Василий Танковид отметил особое маневрирование подлодок типа "Борей". Он напомнил, что "Александр Невский" в течение 12 суток двигался в надводном положении, а в общем количестве плыл 42 дня. Российским военным удалось незаметно пройти мимо побережья США и Берингов пролив.

В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках.

Видео

