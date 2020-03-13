Журналисты из США опубликовали материал, комментирующий ролик "Звезды".

В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках. Материал американского издания The Drive прокомментировал ролик российского телеканала "Звезда", который был посвящен разработке К-549 "Князь Владимир" проекта 955A. Журналисты The Drive написали, что целью субмарин проекта 955A является скрытностью. "Борей-А" создаются ради того, чтобы исчезнуть на бескрайних просторах океана.

Американские журналисты добавили, что внимание уделяется паре подруливающих устройств в каждой подлодке. Эти дополнительные двигатели дают мощность во время плавания на малой скорости. Русским удалось снизить шум, который производит подлодка.

Ранее американская подлодка всплыла у российской базы в Арктике.

Видео: YouTube/Wendover Productions, World of Warships Official Channe

Фото: телеканал "Звезда"