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Американская подлодка всплыла у российской базы в Арктике

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На ней находятся силы ПВО Северного Флота.

Американская подлодка всплыла у российской базы в Арктике. Субмарина США действовала в рамках учений "Ice Experience 2020".

Учения проводятся с целью оценить готовность Соединённых штатов и их союзников к оперативным действиям в регионе. Атомная подводная лодка США Toledo двадцать пятая по счету субмариной в данном классе. 

На российской базе, рядом с которой всплыла американская подлодка, располагаются силы ПВО Северного флота.
Учения продлятся три недели.

Ранее США представили подлодку, способную атаковать без приказа.

Теги: арктика, вооружение, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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