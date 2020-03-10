На ней находятся силы ПВО Северного Флота.

Американская подлодка всплыла у российской базы в Арктике. Субмарина США действовала в рамках учений "Ice Experience 2020".

Учения проводятся с целью оценить готовность Соединённых штатов и их союзников к оперативным действиям в регионе. Атомная подводная лодка США Toledo двадцать пятая по счету субмариной в данном классе.

На российской базе, рядом с которой всплыла американская подлодка, располагаются силы ПВО Северного флота.

Учения продлятся три недели.

Ранее США представили подлодку, способную атаковать без приказа.