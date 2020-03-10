Субмарина будет работать при помощи искусственного интеллекта.

США представили подлодку, способную атаковать без приказа. Разработкой проекта занимались CLAWS американские специалисты. Субмарина работает с помощью искусственного интеллекта. Система способна без участия человека принимать решение о применении оружия.

Она также способна ликвидировать подводные мины и прокладывать оптимальный маршрут. Подлодка необходима США для тайного использования. На вооружение подлодка по данным New Scientist поступит в 2023 году.

Ранее атомную подлодку "Князь Владимир" передадут флоту до Дня Победы.

