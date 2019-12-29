Предположительно, флот получит новинку уже в следующем месяце.

Атомную подлодку "Князь Владимир" передадут флоту до Дня Победы. Об этом заявили в "ТАССе" со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли. На данный момент подлодка успешно прошла госиспытания и готова к эксплуатации. Вероятнее всего ВМФ России получит субмарину уже в апреле 2020 года.

Напомним, что подлодка создавалась на базе "Севмаша". Она разработана по усовершенствованному проекту "Борей-А" и отличается отсутствием "горба" ракетной палубы. При этом подлодка имеет лучшие характеристики по маневренности и скрытности от противника. Рабочие обновили систему управления вооружением и добавили 16 баллистических ракет "Булава".

Ранее ВМФ России получат 5 подлодок и 9 кораблей в 2020 году.

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